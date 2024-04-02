S7 запустили прямые перелеты из Красноярска в Братск

S7 Airlines продолжает развивать внутрироссийские перевозки и открывать новые направления, поддерживая спрос на прямые перелеты между регионами.

Сегодня, 2 апреля, авиакомпания начала выполнять прямые перелеты по новому направлению Красноярск – Братск. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути – менее полутора часов.

– Самолет будет вылетать из Красноярска в 15:05 и приземляться в Братске в 17:25 с учетом разницы во времени. Обратный рейс из Братска – в 18:15, посадка в Красноярске – в 18:40 по местному времени. Пассажиры отправятся в полет на комфортабельном самолете Embraer 170, в салоне смогут разместиться 78 пассажиров, – говорится в сообщении авиакомпании.