Дышите полной грудью. Михаил Ищенко, «Турков Иркутск», про комфорт и здоровый микроклимат в доме

Повышение энергоэффективности здания обычно начинается с его утепления. Однако, занимаясь теплоизоляцией, важно не превратить дом в герметичный термос. Рано или поздно встанет вопрос вентиляции, затраты на которую составляют до 50% от общего энергопотребления дома. Насколько можно снизить этот показатель? Какие современные решения предлагает рынок? И как долго окупаются инвестиции в климатическое оборудование? Об этом на Байкальской строительной неделе рассказал Михаил Ищенко, главный инженер «Турков Иркутск».

Когда дом – термос

«Пожалуй, основная проблема домов, которые собственники хотят сделать энергоэффективными, состоит в том, что в погоне за уменьшением потерь тепла через конструкции, делая дом непроницаемым для уличного воздуха, они забывают о вентиляции, – говорит Михаил Ищенко. – Дом, не имеющий притоков воздуха, становится похожими на герметично закрытый термос. Для полноценной жизни в него просто необходимо механически подавать воздух с помощью вентиляторов».

Для комфортного проживания воздух в помещении должен подаваться в необходимом объеме, также иметь определенные температуру и влажность. Поэтому если мы говорим о по-настоящему энергоэффективном доме, соответствующем российским и европейским стандартам, то в таком доме вентиляция без рекуперации недопустима, говорит эксперт.

В системах рекуперации воздух, удаляемый из помещения, отдает свое тепло холодному воздуху с улицы. Это позволяет в разы снизить затраты энергии на нагрев приточного воздуха. Также в зимний период в обогреваемых помещениях воздух становится сухим. Для поддержания комфортного уровня влажности в 25-30% применяют энтальпийные рекуператоры, которые возвращают не только тепло, но и влагу.

Энергоэффективность – приятная опция

«На российском рынке востребованы все виды вентиляционного оборудования, от самых простых приточных машин до осушителей для бассейнов и производств, – рассказал Михаил Ищенко. – Но наша фишка – это приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги энтальпийного типа.

Если сказать кратко, то вентиляция TURKOV – это история про комфорт и здоровый микроклимат в доме. А высокая энергоэффективность в условиях достаточно низких тарифов на электроэнергию – приятная опция».

По словам эксперта, достаточно большую долю клиентской базы компании составляют частные потребители – владельцы коттеджей и квартир, несмотря на то, что история окупаемости климатического оборудования в этих случаях – многолетняя.

Рекуперация может окупиться за пару лет

«Если же говорить об экономическом эффекте, то это актуально в первую очередь для многоквартирных домов и общественных зданий, – отмечает Михаил. – Мы провели расчеты, согласно которым, используя наше оборудование, можно было бы значительно снижать энергопотребление зданий. Например, для детского сада на 145 мест, требующего мощности 39 кВт, достаточно было бы всего лишь 8 кВт при использовании наших технологий».

Практика подтвердила расчеты. На крупных объектах использование систем с рекуперацией окупается буквально за 2-3 года даже при низких тарифах на электроэнергию.

Максимальный эффект – в партнерстве с застройщиками

Сейчас возведение энергоэффективных домов стало трендом, и производитель регулярно ведет переговоры с застройщиками. Ведь на рациональный и эффективный расход энергии влияют не только конструктивные особенности дома и использованные стройматериалы, но и работа инженерного оборудования.

«За время работы наша компания накопила серьезный опыт, – отмечает Михаил. – Мы учли все особенности сурового российского климата и с гордостью говорим о том, что оборудование TURKOV стабильно работает как в центральном регионе, так и в Сибири, и на крайнем севере, где температура опускается ниже -50 градусов по Цельсию».

На сегодняшний день компания TURKOV реализовала несколько проектов по установке эффективных систем вентиляции в жилых комплексах. Например, в одном из ЖК в Екатеринбурге, где климат сравним с иркутским, вентиляционные машины были установлены на холодных балконах каждой квартиры, оборудовано в общей сложности свыше тысячи квартир. Применив такое решение совместно с качественной конструкцией остекления и утеплением, получили результат в виде годового снижения энергопотребления на 46% – с 4,4 ГВт до 2,4 ГВт.

«Комфорт в доме – это прежде всего необходимый объём воздуха, – подводит итог Михаил Ищенко. – Для того, чтобы его обеспечить, естественной вентиляции недостаточно. Поэтому применяйте механическую рекуперацию, экономьте и дышите полной грудью».

turkov.ru

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