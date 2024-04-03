Новое производство, поддержанное Фондом развития промышленности, заработало в Иркутске

Цех по производству лакокрасочных материалов, осенью 2023 года получивший финансовую поддержку от регионального Фонда развития промышленности, запущен в эксплуатацию. Компания «Со-единение» начала выпуск красок, пропиток, эмалей, грунтов, жидкой резины под брендом «Цветная капля». Технологии, как и оборудование, приобретённое благодаря господдержке, — самые современные, поэтому производство с полным правом может именоваться импортозамещающим. И способно вполне успешно заменить когда-то популярные у россиян зарубежные марки.

«Оборудование, покупку которого профинансировал Фонд развития промышленности, способно выдавать до 10 тонн готовой продукции в сутки. И на неё уже есть свидетельства о государственной регистрации. Считаю, очень важно, что производители, решающие вопросы импортозамещения, получают поддержку Правительства региона», — говорит Руслан Ситников.

Наблюдательный совет областного ФРП одобрил заявку по проекту в середине осени 2023 года, и вот уже к середине весны 2024-го производство начало работу. Завод имеет собственную лабораторию и научно-техническую базу, разработкой продуктов занимаются иркутские учёные-химики. Уже выпускается 30 видов лакокрасочных материалов, а к концу года ассортимент расширится вдвое.

«Для нас при реализации проекта были важны сроки: нам было важно запустить процесс как можно быстрее, чтобы не растягивать срок окупаемости проекта. Для этого мы выбрали производственные линии, которые поставляются в сборе и уже адаптированы под производство продукции. Это позволило сэкономить время на сборке, – объяснила генеральный директор компании Лариса Краснова. – В свою очередь, Фонд развития промышленности региона оперативно помог нам оформить документы, принял их, рассмотрел и – главное – одобрил. Полгода на запуск такого проекта – это немного, мы рады, что в регионе есть такие организации и партнёры, которые действительно нацелены на результат».

Общая инвестиционная стоимость проекта составила 11,5 миллиона, из них 5,5 миллиона предоставил Фонд развития промышленности. Заём предоставлен на 5 лет; первые 3 года процентная ставка составит 1%, в последние 2 года — 3% годовых.

«Планируется, что за 5 лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 миллиона килограммов готовой продукции. Налоговые отчисления от проекта в бюджеты всех уровней превысят объём займа более чем в 7 раз. А в первые 2 года его реализации будут созданы 19 новых рабочих мест», — рассказывает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.