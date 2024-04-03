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Большинство иркутян поддерживают ограничения на использование самокатов и электросамокатов

Исследование, проведенное SuperJob, показало, что 58% жителей Иркутска выступают за введение правил для пользователей самокатов и электросамокатов. Женщины склонны больше поддерживать такие меры (69%), в отличие от мужчин (48%).

Респонденты считают необходимым ввести ограничения скорости, установить возрастной порог в 18 лет и ввести обязательное обучение с получением специального разрешения на вождение самокатов.

Ранее депутаты предлагали запретить выезд самокатов на пешеходные улицы в России и ограничить их скорость на уровне программного обеспечения до 15 км/ч. Кроме того, народные избранники предлагали ввести возрастной ценз и разрешить пользоваться такими средствами только людям, достигшим 18 лет.

Согласно постановлению правительства № 1769 от 6 октября 2022 года, сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. Но правила дорожного движения из-за должного надзора не соблюдаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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