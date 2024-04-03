Новости

Вклад с привязкой к ключевой ставке ЦБ можно открыть в Сбере

Новый продукт «Ключевой Сохраняй» доступен клиентам с пакетами услуг СберПервый и Sber Private Banking.

Сбер запускает новый продукт для состоятельных клиентов, которым они давно интересовались, — вклад «Ключевой Сохраняй». Он доступен клиентам с пакетами услуг СберПервый и Sber Private Banking. Ставка по вкладу привязана к значению ключевой ставки Банка России.

Новый продукт защищает клиентов от процентного риска и позволяет не перекладывать средства из одного вклада в другой при существенном изменении ключевой ставки. Минимальный размер вклада — 1 млн рублей. Открыть его можно только в отделении банка, а узнать подробности — у персонального клиентского менеджера.

Состоятельным клиентам Сбера также доступны «Накопительный счёт Лидер» и «Private Накопительный счёт», которые отлично работают вместе с выгодной картой в пакетах услуг СберПервый и Sber Private Banking. Такие счета пользуются большой популярностью. Можно открыть несколько счетов для разных целей.

Накопительные продукты Сбера востребованы среди состоятельных клиентов благодаря своей высокой доходности.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. Байкальский банк ПАО Сбербанк erid:2VfnxyCsVFe

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
«Люди топят улицу». Роман Русанов, ИЭСК, – о проблемах энергоэффективности на загородном рынке
«Маркировка бетона – это эксперимент», – Сергей Маркидонов о том, что еще помогает контролировать качество стройматериалов
ИЖС: от стройки – к сборке. Андрей Богданов, СК «Победа», о том, как масштабировать частное домостроение
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес