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ЦБ запустит «пилот» с универсальным платежным QR-кодом

В нём примут участие сразу несколько российских банков.

Банк России в середине 2024 г. запустит пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

По словам представителя Центробанка, люди путаются, когда существует большое количество QR-кодов при оплате, а универсальный платежный способ упростит жизнь гражданам и бизнесу.

«Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит», — сказала Скоробогатова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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