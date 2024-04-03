ЦБ запустит «пилот» с универсальным платежным QR-кодом

В нём примут участие сразу несколько российских банков.

Банк России в середине 2024 г. запустит пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

По словам представителя Центробанка, люди путаются, когда существует большое количество QR-кодов при оплате, а универсальный платежный способ упростит жизнь гражданам и бизнесу.

«Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит», — сказала Скоробогатова.