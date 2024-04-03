Жители Иркутской области открыли свыше 4 тыс. договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ

В январе-марте 2024 года жители Иркутской области заключили 4,3 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений со СберНПФ. Средний первоначальный взнос в программу у иркутчан составляет 9,2 тыс. рублей, а размер периодических пополнений около 3 тыс. рублей.

Как показал анализ клиентского портфеля СберНПФ, в Иркутской области женщины активнее копят на длинном горизонте: они оформили 74% договоров долгосрочных сбережений с начала года.

Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка:

«По нашим оценкам, интерес к новой программе будет расти, ведь участники, которые вступят в нее до конца года и пополнят счёт соразмерно доходу, уже в 2025 году получат софинансирование от государства. Среди других возможностей программы ― налоговый вычет и льготы, а также защита от Агентства по страхованию вкладов на 2,8 млн рублей. Оформить договор можно в отделениях банка, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ».

С 1 января 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений. Заключить договор можно с негосударственным пенсионным фондом.