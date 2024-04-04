МегаФон проанализировал посетителей горнолыжных склонов востока страны

Количество туристов, приехавших на популярные горнолыжные склоны Дальнего Востока, в этом сезоне выросло почти на 40%. На Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье катаются как дальневосточные лыжники, так и жители других регионов страны. Такие данные озвучили аналитики МегаФона на основе активности пользователей в мобильной сети оператора.

Развитие горнолыжной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока помогает местным жителям, не выезжая далеко, оттачивать мастерство скоростных спусков, а любителям зимнего катания из западных областей познакомиться с уникальной зимней природой востока страны. К началу сезона инженеры расширили зону покрытия 4G на территории комплекса «Хехцир» в Хабаровском крае, а также выполнили модернизацию телеком-оборудования в популярных местах активного зимнего отдыха на Сахалине и запустили новую базовую станцию на Камчатке, что позволило обеспечить для пользователей более стабильное LTE-соединение и улучшенное покрытие сети.

Из дальневосточников самыми страстными любителями кататься на лыжах или сноуборде стали приморцы – их больше всего в числе туристов, приезжающих на Сахалин, Камчатку и в Хабаровский край из других регионов.

Помимо этого, курорт «Горный воздух» и гору Морозная на Камчатке для катания также выбирают райдеры Москвы, Иркутска, Якутска, Новосибирска и Амурской области. Хабаровские склоны Хехцир и Холдоми гости из сибирских и западных регионов страны пока посещают не так активно.

Вместе с тем камчатский центр катания «Морозная» стал локацией, откуда пользователи наиболее активно делились фотографиями и видеороликами. Абоненты оператора отправили с этого курорта на 64% больше данных, чем годом ранее. Также заметный прирост трафика был зафиксирован на склонах базы «ArsGora» в Приморье (+56%) и на трассах курорта «Холдоми» под Комсомольском-на-Амуре (+21%). База «Хехцир» недалеко от Хабаровска, которая начала работать только в этом сезоне, уже стала точкой притяжения любителей катания – с января пользовательская активность в сети оператора здесь увеличилась на 15%.

Иркутский горнолыжный курорт «Гора Соболиная» чаще посещают жители соседних регионов – Забайкалья, Бурятии и Якутии. В этом сезоне они прокачали на 10% больше данных, чем годом ранее.

Среди любителей дальневосточного активного зимнего отдыха больше мужчин, чем женщин: соотношение 60% к 40%. Аналитики оператора отмечают, что наибольшую интернет-активность на горнолыжных базах проявляют туристы в возрасте от 25 до 45 лет.

Устойчивая мобильная связь на горнолыжных курортах имеет большое значение для развития туризма и обеспечения безопасности отдыхающих. Специалисты оператора анализируют нагрузку и определяют места повышенного спроса на связь, полученные данные помогают оптимизировать работу оборудования, чтобы туристы могли наслаждаться комфортным общением.