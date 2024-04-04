ВТБ поддерживает молодых профессионалов

ВТБ поддержал проведение регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству, который завершился на прошлой неделе в Иркутске. Более 580 участников из девяти муниципалитетов соревновались в различных компетенциях, около 100 победителей поедут на межрегиональный этап конкурса «Профессионалы», который пройдет в мае-июне. Лучшие из лучших встретятся в финале в Санкт-Петербурге этой осенью.

Большой праздник для активной и любознательной молодежи прошел при поддержке Министерства образования Иркутской области. ВТБ участвует в проектах для начинающих специалистов, начиная с 2016 года.

«Для нас события, объединяющие самых ярких и талантливых – это не только важный опыт социальной ответственности и поддержка профессионального роста молодежи. На таких конкурсах всегда есть возможность студентам и школьникам показать себя, а компаниям региона – вырастить достойную смену, приглашая участников на стажировки с дальнейшим трудоустройством. И конечно, каждый такой этап – это новые впечатления и яркие эмоции и для участников, и для зрителей», - рассказала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

ВТБ активно сотрудничает колледжем Байкальского государственного университета, который также принимал участие в конкурсе «Профессионалы» по направлениям «Бухгалтерский учет» и «Банковское дело». Только за последние полгода 25 студентов колледжа прошли практику в ВТБ. По опыту банка, часть стажеров получает предложение о работе и начинает карьеру в крупной финансовой структуре.