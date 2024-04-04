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Иркутская область получила главную премию Сибирского гостеприимства и туризма – 2024

Приангарье заняло первое место в номинациях «Территория устойчивого развития туризма» и «Территория отельной индустрии». Серебряные награды регион получил в номинациях «Территория культурно-познавательного туризма» и «Территория MICE-туризма», бронзу – в номинациях «Территория сувенирной туристической продукции» и «Территория конгрессно-выставочной деятельности». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Туризм в Иркутской области активно развивается. Этому во многом способствует целый ряд проектов и программ, реализуемых в этой сфере. Недавно мы совместно с Республикой Бурятия докладывали президенту России Владимиру Путину о готовности приступить к реализации проекта «Волшебный Байкал» в рамках всероссийского «Пять морей и озеро Байкал», являющегося частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Выполнение масштабной задачи будет способствовать привлечению в Иркутскую область большого количества гостей из разных регионов России и зарубежья, – говорит губернатор Игорь Кобзев.

Евгения Найденова обратила внимание на то, что наивысшую оценку Иркутская область получила в номинации «Территория устойчивого развития туризма».

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– Устойчивое развитие невозможно без модернизации инфраструктуры и соблюдения экологического баланса. Этим направлениям мы уделяем первостепенное значение, – сказала Евгения Найденова.

В рамках Форума-выставки состоялось пленарное заседание «Туризм и гостеприимство в Год семьи». Обсуждалось состояние индустрии туризма в Сибири и России. Первый заместитель генерального директора корпорации Туризм.РФ Денис Секачев представил проект «Байкальская слобода».

Также прошло федеральное совещание «Развитие внутреннего въездного туризма», где рассматривался проект формирования межрегионального туристического маршрута Омск – Иркутск.

Во время форума в сессии отельеров приняли участие представители гостиничного бизнеса региона. Рестораторы Приангарья представили Иркутскую область в рамках гастрономической лаборатории сибирской кухни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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