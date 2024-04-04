Фестиваль «Дни науки» посетили более 1300 человек в Иркутске, Усть-Куте и Железногорске

Мероприятия в рамках фестиваля «Дни науки» прошли в Иркутске, Усть-Куте и Железногорске-Илимском. Их посетили более 1300 участников. Генеральным партнером выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Для жителей Иркутска были организованы лекции о физике и биомедицине. В Усть-Куте и Железногорске состоялись беседы и мастер-классы.

Отдельную секцию организаторы посвятили городскому обустройству и роли человека в изменении окружающего городского пространства. Гостем фестиваля по этой теме стал руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов.

Представители научно-исследовательских институтов из Иркутска и Москвы рассказали подросткам Усть-Кута о перспективах региональной химии, физики и астрофизики. Для школьников прошли мастер-классы по программированию и игры в виртуальной реальности, освоение 3D-пространства с объектами, которые отображались на экранах и в VR-очках. Учителям физики и астрономии эксперты провели методические семинары.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Кроме того, в течение всего фестиваля работал планетарий, за шесть дней его посетили более 600 человек Усть-Кута и района.

Фестиваль «Дни науки» проходил в Усть-Куте, Иркутске и Ангарске и в 2023 году. Научно-популярные лекции, открытые дискуссии и публичные выступления приглашенных спикеров посетили 1800 человек. Сотрудники Иркутского завода полимеров в рамках программы рассказали про нефть, полимеры и их использование в повседневной жизни. Часть активностей посвятили развитию инфраструктуры Усть-Кута.