Школы в Иркутской области модернизируют за 760 млн рублей

В Иркутской области на модернизацию школ в 2024 году будет направлено более 760 млн рублей из федерального бюджета. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По программе модернизации в Приангарье в 2024 году будут начаты ремонты 10 школ. Это работы однолетнего и двухлетнего цикла исполнения. На их выполнение в установленный срок были заключены контракты на девять объектов за исключением одной Буретской средней школы Боханского района, по которой идет процесс обжалования конкурсной процедуры.

За два года реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в Иркутской области капитально отремонтировали и оснастили новейшим оборудованием образовательные пространства в 59 школах.

В образовательных организациях созданы новые локации для детских активностей в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России: комнаты детских инициатив, школьные театры, спортивные клубы и медиа центры.