Примсоцбанк дарит семена за оплату коммунальных услуг

Примсоцбанк запустил акцию «Семена в подарок». С 28 марта по 30 апреля 2024 года при оплате коммунальных услуг в офисе банка, клиенты могут получить в подарок семена томатов, огурцов и редиса. Отметим, акция действует во всех приморских отделениях банка. Получить семена можно за каждые 2000 рублей.

Узнать подробную информацию об акции «Семена в подарок» можно в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

Срок действия акции - 28.03.2024 - 30.04.2024