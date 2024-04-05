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Примсоцбанк дарит семена за оплату коммунальных услуг

Примсоцбанк запустил акцию «Семена в подарок». С 28 марта по 30 апреля 2024 года при оплате коммунальных услуг в офисе банка, клиенты могут получить в подарок семена томатов, огурцов и редиса. Отметим, акция действует во всех приморских отделениях банка. Получить семена можно за каждые 2000 рублей.

Узнать подробную информацию об акции «Семена в подарок» можно в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

Срок действия акции - 28.03.2024 - 30.04.2024

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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