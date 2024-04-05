Банк «Приморье» запустил мультивалютный вклад "Комбо-Максимальный Лайт"

– Инвестиции стали еще доступнее. Новый вклад «Комбо-Максимальный Лайт» от Банка «Приморье». Умные вложения с сочетанием рубля и валюты, – говорится в сообщении банка.

Теперь минимальная сумма вклада – 1,4 млн рублей (980 тыс в рублях и 420 тыс в валюте).

Ставка: 16% RUB + 1,5%CNY

Ставка: 16% + 2%USD

Срок: 91 день

Пополнение и расходные операции: не предусмотрены.