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Банк «Приморье» запустил мультивалютный вклад "Комбо-Максимальный Лайт"

– Инвестиции стали еще доступнее. Новый вклад «Комбо-Максимальный Лайт» от Банка «Приморье». Умные вложения с сочетанием рубля и валюты, – говорится в сообщении банка.

Теперь минимальная сумма вклада – 1,4 млн рублей (980 тыс в рублях и 420 тыс в валюте).

Ставка: 16% RUB + 1,5%CNY

Ставка: 16% + 2%USD

Срок: 91 день

Пополнение и расходные операции: не предусмотрены.

Подробные условия можно прочитать здесь https://www.primbank.ru/deposit/vklad-kombo-maksimalnyy-layt/ или позвонить по телефону 8 800 200 20 86
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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