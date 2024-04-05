Альфа-Банк забрал двенадцать наград конкурса сильнейших контакт-центров «Хрустальная гарнитура»

Альфа-Банк побил собственный рекорд 2023 года, получив сразу 12 наград на церемонии награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Второй год подряд банк признан «Лучшим большим контактным центром». В третий раз – победа в номинации «Лучшая команда Collection».

Кроме того, главные награды в номинациях «Лучшая практика обеспечения гибких условий для работы» за проект «Вместе в КЦ для сотрудниц в декрете» и «Эффективная программа стратегической трансформации» за проект «Стратегия развития бизнес-линии».

Экспертное жюри высоко оценило Альфа-Банк в 8 номинациях:

«Применение технологий искусственного интеллекта»

«Лучший проект года» - проект «Collection в A-Мобайл»

«Технологические инновации в клиентском обслуживании»

«Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия»

«Лучшая практика снижения клиентских усилий»

«Лучшая практика обучения и развития персонала»

«Лучшая цифровая команда»

«Командный лидер года»

«Хрустальная гарнитура» ежегодно собирает более 300 участников. Это самая большая и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.