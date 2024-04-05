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Альфа-Банк забрал двенадцать наград конкурса сильнейших контакт-центров «Хрустальная гарнитура»

Альфа-Банк побил собственный рекорд 2023 года, получив сразу 12 наград на церемонии награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Второй год подряд банк признан «Лучшим большим контактным центром». В третий раз – победа в номинации «Лучшая команда Collection».

Кроме того, главные награды в номинациях «Лучшая практика обеспечения гибких условий для работы» за проект «Вместе в КЦ для сотрудниц в декрете» и «Эффективная программа стратегической трансформации» за проект «Стратегия развития бизнес-линии».

Экспертное жюри высоко оценило Альфа-Банк в 8 номинациях:

  • «Применение технологий искусственного интеллекта»
  • «Лучший проект года» - проект «Collection в A-Мобайл»
  • «Технологические инновации в клиентском обслуживании»
  • «Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия»
  • «Лучшая практика снижения клиентских усилий»
  • «Лучшая практика обучения и развития персонала»
  • «Лучшая цифровая команда»
  • «Командный лидер года»

«Хрустальная гарнитура» ежегодно собирает более 300 участников. Это самая большая и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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