Альфа-Банк забрал двенадцать наград конкурса сильнейших контакт-центров «Хрустальная гарнитура»

Альфа-Банк побил собственный рекорд 2023 года, получив сразу 12 наград на церемонии награждения лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Второй год подряд банк признан «Лучшим большим контактным центром». В третий раз – победа в номинации «Лучшая команда Collection».
Кроме того, главные награды в номинациях «Лучшая практика обеспечения гибких условий для работы» за проект «Вместе в КЦ для сотрудниц в декрете» и «Эффективная программа стратегической трансформации» за проект «Стратегия развития бизнес-линии».
Экспертное жюри высоко оценило Альфа-Банк в 8 номинациях:
- «Применение технологий искусственного интеллекта»
- «Лучший проект года» - проект «Collection в A-Мобайл»
- «Технологические инновации в клиентском обслуживании»
- «Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия»
- «Лучшая практика снижения клиентских усилий»
- «Лучшая практика обучения и развития персонала»
- «Лучшая цифровая команда»
- «Командный лидер года»
«Хрустальная гарнитура» ежегодно собирает более 300 участников. Это самая большая и признанная всеми участниками рынка профессиональная награда. «Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.