«Цифра банк» ввел тариф «Накопительный счет»

«Цифра банк» с 4 апреля 2024 года предлагает открыть «Накопительный счет» для физических лиц в российских рублях (версия 3.0) с начислением процентов на ежедневный остаток.

Клиенты могут открыть накопительный счет на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Базовая процентная ставка по накопительному счету для всех клиентов «Цифра банк» составляет 8,00% годовых в рублях. Клиент может открыть не более одного накопительного счета.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный счет» для физических лиц в российских рублях (версия 3.0) можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

С 04.04.2024 прекращен прием новых заявок на открытие Накопительного счета на условиях тарифа «Накопительный счет» для физических лиц в российских рублях от 27.03.2023.

Для клиентов, оформивших Накопительный счет до 03.04.2024 включительно продолжают действовать условия Тарифа «Накопительный счет» для физических лиц в российских рублях от 27.03.2023.