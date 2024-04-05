Бюджетные места в вузах стали доступнее: 60% выпускников школ смогут обучаться бесплатно

Бесплатное обучение в вузах России стало доступнее и в этом году тенденция сохранится, сообщил 4 августа первый заместитель председателя Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на панельной дискуссии «Парламентский час на ММСО» в рамках выставки-форума MMCO.EXPO-2024.

«Последние три года – мы все это замечаем – увеличивается доступность. Сегодня практически более 60% выпускников 11-х классов имеют бюджетное место в университете, не говоря о среднем профессиональном образовании, где тоже около 600 тыс. в год мест в колледжах и техникумах. В прошлом году было чуть больше 620 тыс. бюджетных мест в университетах, в этом году эта тенденция сохранится», – рассказал первый заместитель председателя ГД по науке и высшему образованию.