«Это очень дорого!». Иркутские родители тратят до 40 000 рублей ежемесячно на репетиторов для ЕГЭ

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 29% родителей школьников 7—8 классов, 48% родителей девятиклассников и 50% родителей обучающихся 10—11 классов.

Родители вкладывают в обучение детей с преподавателями-репетиторами в среднем сумму от 3200 до 4700 рублей еженедельно, в зависимости от класса. В списке приоритетных предметов – английский язык, алгебра, геометрия, русский язык, физика и химия.

Особенно крупные расходы на репетиторов наблюдаются у родителей старшеклассников, где затраты достигают 10 тысяч рублей еженедельно. «Это очень дорого!», «В месяц выходит сумма, в 2 раза превышающая МРОТ!» – комментируют родители будущих абитуриентов.

Напомним, что 65% иркутян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались только 14% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (70%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (22%).