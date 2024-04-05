Wildberries построит складов на 2,5 млн м2 в 2024 году

Маркетплейс вложит в центры 100 млрд руб. Об этом пишет РБК.

Wildberries вложит более 103,5 млрд руб. в строительство новых складских площадей в 2024 году, следует из отчета по РСБУ головного юридического лица площадки ООО «Вайлдберриз». К концу года руководство группы планирует построить около 2,5 млн м2 складских площадей. Отдельно указано, что 100 тыс. кв. м будут построены в Казахстане. Сейчас собственные площади интернет-платформы составляют 1,5 млн м2, сообщил представитель компании.

Строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств. «На момент подготовки данной финансовой отчетности строительные и проектные работы идут по нескольким объектам», – говорится в отчете. Речь идет о складах под Москвой – близ деревень Сенькино-Секерино, Софьино-Краснопахорское и в микрорайоне Подрезково в Химках, а также в Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже. По остальным проектам ведутся подготовительные работы и подбираются участки под строительство, отмечает Wildberries.

По словам представителя компании, приведенные в отчете данные о планах нового строительства – это «предварительная оценка с учетом начатого в 2023 году строительства». «Кроме того, компания вышла на рынок коммерческой недвижимости и планирует свои первые коммерческие объекты», – отметил он.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Бакальчук, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.

Спрос на аренду складов в России за год вырос на 39%, предложение сократилось на 16%. Так, средние ставки аренды в существующих складах в Московском регионе за 2023 год увеличились на 43,4%, до 8,1 тыс. руб. за 1 м2 в год.