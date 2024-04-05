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Объявлен тендер на ремонт кровли Дома офицеров в Иркутске

Центр социальных и информационных услуг для молодежи определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 17 апреля, на подведение итогов выделят 2 дня, сообщает RosTender.info.

Объект культурного наследия расположен по адресу улица Карла Маркса, 47. На ремонтные работы выделят 3 месяца и 21,1 млн рублей.

Здание было построено в 1884 году под руководством архитектора В.А. Кудельского. В нем в разное время располагались начальное училище, Наркомат иностранных дел Дальневосточной Республики и Реввоенсовета Красной армии и Дом офицеров Красной армии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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