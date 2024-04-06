Дорожная фирма в Иркутске может лишиться почти 60 машин из-за многомиллионных долгов

Фирма, выполняющая заказы по строительству и ремонту дорог города Иркутска, накопила задолженность перед налоговыми органами и юридическими лицами – она равна 58 миллионам рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

«В ходе исполнения судебного решения судебные приставы наложили арест на транспортные средства должника в количестве 57 единиц. В список арестованного имущества вошли грузовые автомобили, дорожные катки, самосвалы», – говорится в сообщении.

Понимая, что перед началом строительного сезона контракты, а вместе с ними и прибыль организации под угрозой, руководитель пообещал оплатить долги в ближайшее время. Однако на данный момент деньги еще не поступили, сроки исполнения решения суда в добровольном порядке истекли.

В случае непринятия мер к погашению задолженности техника подлежит оценке и реализации в счет оплаты задолженности.