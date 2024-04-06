Семь предприятий Приангарья вошли в межрегиональный промышленный химический кластер

В России создан межрегиональный промышленный химический кластер. Министерство промышленности и торговли внесло его в специальный реестр. Кластер сформирован на базе химических предприятий Иркутской области, а также Республики Башкортостан, Омской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл. В кластер входят 11 предприятий, семь из них расположены в Приангарье, рассказали в правительстве региона.

Участники реализуют три проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции. Компании выпускают химическое сырье, промышленные газы, комплектующие для оборудования, химические вещества, средства дезинфекции, фармацевтические субстанции и лекарства.

От Иркутской области в кластер вошли семь организаций: ООО «ПМК», АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод», ООО «Химстроймонтаж», ООО «Юность», ООО «СмартСинтез», ООО «Ангара-Реактив», ЗАО «Реактив».

Кластер создан для укрепления технологического суверенитета страны, развития химической промышленности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также развития межрегиональной кооперации.

«Для Иркутской области формирование межрегионального кластера химической промышленности является одним из этапов реализации проекта по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском, ведь пять компаний-участников кластера находятся в этом городе. Регистрация кластера позволяет не только выстраивать межрегиональное взаимодействие, но и получать дополнительные меры поддержки со стороны федерального центра», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Так, участники промышленного кластера могут получить субсидию на приобретение стартовой партии продукции до 150 млн рублей, льготные кредиты от 2 до 100 млрд рублей, а также рассчитывать на снижение тарифов страховых взносов до 7,6 %.

На региональном уровне для участников промышленных кластеров Иркутской области доступны следующие меры поддержки: пониженные ставки в течение пяти лет по упрощенной системе налогообложения, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90 % суммы расходов.