Три ледовые переправы закрыли за сутки в Иркутской области

В Иркутской области из-за таяния льда за сутки закрыли три ледовые переправы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, зимники перестали действовать в Киренском районе на реке Лене , на маршруте Алымовка – Банщиково – Кондрашино, а также в Усть-Кутском районе на реке Куте.

В настоящее время остаются действующими 32 переправы. Проводится ежедневный мониторинг состояния льда на них. В случае выявления негативных изменений его структуры, появления иных оснований, из-за которых становится невозможным обеспечивать безопасный проезд автомобильного транспорта по покрытию, переправы закрываются.