Наказание для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг ужесточили в России

Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг повышаются в два раза. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новые размеры штрафов будут составлять от 40 до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей – для юридических. Под нарушением понимается рекламирование кредитных услуг без указания всех условий, определяющих полную стоимость займа и влияющих на нее. Такие же штрафы за аналогичные нарушения вводятся и для микрофинансовых организаций.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.