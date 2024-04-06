Иркутские ученые разработали новые средства для лечения клещевого энцефалита

Три патента на новые средства, эффективные в отношении вируса клещевого энцефалита, получили ученые Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске. Вещества обнаружены в ходе изучения свойств растительных экстрактов и могут послужить основой для разработки новых лекарств, следует из данных на сайте организации.

Были исследованы противовирусные свойства экстрактов нескольких азиатских растений. Среди них выделены три наиболее эффективных. Это экстракт харитаки, показавший наилучшие свойства. Экстракты еще двух растений – гипекоума прямого и горца змеиного – также обладали достоверной противовирусной активностью, но в меньшей степени.

На сегодняшний день существует единственный препарат для специфического лечения и профилактики энцефалита – это донорский иммуноглобулин человека, который обладает рядом недостатков. В частности, его дорого производить, а также нужны высокие требования к условиям его хранения и транспортировки.

«Отличие растительных компонентов значительное. Экстракты вегетативных частей и семян растений, которые рассматриваются в качестве перспективных источников новых лекарственных средств, оказывают прямое действие на вирус клещевого энцефалита, низкое токсическое воздействие на клетки организма, они дешевле в производстве», – отмечается в сообщении.

В ближайшем будущем авторы исследования планируют проверить биологическую активность обнаруженных компонентов на лабораторных мышах.