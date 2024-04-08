Егор Анисимов: «В Иркутске очень профессиональные повара!»

Гребешок с клубникой и соусом манго, подкопчённый палтус, краб… Гала-ужин из морепродуктов провел в Иркутске лучший шеф-повар Дальнего Востока по версии WHERETOEAT, бренд-шеф знаменитого ресторана «ZUMA» (г. Владивосток) Егор Анисимов. Чем удивили Егора иркутские повара? Какие гастрономические открытия ждали гостя на Байкале? И как будет развиваться проект «Экспедиция звездных шефов»?

«Я впечатлен!»

Гала-ужин из морепродуктов, которые Егор специально привез с собой из Приморья, состоялся в развлекательном комплексе «Эстрада». Иркутяне явно соскучились по высокой кухне: билеты на гастропредставление стоимостью 7500 рублей разлетелись за два дня.

Накормить 80 человек одномоментно даже самому именитому повару в одиночку не под силу. Поэтому в день гала-ужина на помощь Егору Анисимову прибыли лучшие повара Ассоциации «Байкальская Виза» из ресторанов «BUTIN», «Охотников», «Европа» – всего 6 мастеров. Задачей команды было повторить рецептуру блюд, максимально передать вкусовые сочетания и сделать это в строго обозначенном тайминге.

«Я проводил десятки гастроужинов в разных регионах России. Один раз был случай – в южном городе – когда мне казалось, что всё пропало. Повара были абсолютно непрофессиональные, хотя ресторан достаточно известен. В Иркутске очень крутые ребята. Я, честно, впечатлен! На голову выше поваров в других регионах. Весь гала-ужин я находился с гостями в зале. Это означает, что на кухне всё было хорошо!», – рассказал Егор Анисимов.

По словам бренд-шефа Ассоциации «Байкальская Виза» Егора Куртова, работа с именитым гостем из Владивостока была слаженной. «Понимали друг друга без лишних слов. Наши повара владеют 8 кухнями мира. Мы ежегодно проходим стажировки в мишленовских ресторанах Москвы или за рубежом. Так что в своих силах были уверены».

«Понравилось всё!»

Гостям вечера представили меню из шести курсов: осьминог с перечным соусом кимчи, приморской гребешок с клубникой и соусом манго, подкопчённый палтус, краб. Шоковая заморозка позволила сохранить морепродукты в свежайшем виде, а уникальная рецептура и умелые руки поваров превратили их в кулинарные шедевры. Каждая подача сопровождалась специально подобранным напитком от гастрономического клуба Gusto.

Светлана Неумывакина, гостья вечера, поделилась: «Два года назад была во Владивостоке в ресторане «ZUMA». Когда узнала, что бренд-шеф Егор Анисимов приезжает в Иркутск, решила непременно сходить на Гала-ужин. Мне понравились абсолютно всё. А особенно десерт – профитроли с ванильным кремом».

«Дикое мясо – это интересно»

В Иркутске Егор Анисимов пробыл почти неделю. Побывал в Листвянке и на Ольхоне, прокатился на хивусе по льду Байкала, продегустировал сагудай и голомянку. Еще одним гастрономическим открытием для именитого шефа стала печень северобайкальской косули, которую он впервые попробовал в ресторане «Охотников».

Своими впечатлениями поделился с иркутянами в прямом эфире радио «МСМ»: «Сибирская кухня для меня ассоциируется с тайгой и с рекой или озером. Меня морепродуктами удивить сложно, а вот дикое мясо – это интересно!».

«Гастротуризм – задача стратегическая»

Гастроли Егора Анисимова в Иркутске – это первый этап проекта «Экспедиция звездных шефов на Байкале», который организовывают Ассоциация «Байкальская Виза», Гастрономический клуб Gusto при поддержке Агентства по туризму региона.

Развивать гастрономический туризм в Иркутской области, по словам исполнительного директора «Байкальской Визы» Константина Бушуева, – стратегическая задача. Важно и обмениваться опытом с признанными экспертами из других городов, и учиться самим продвигать сибирскую кухню.

В рамках проекта инициаторы обещают привезти в Иркутск еще одного именитого шеф-повара. Его имя пока не раскрывается, сейчас ведутся переговоры. В свою очередь и иркутские повара намерены отправиться на гастроли. Сибирскую кухню с диким мясом и байкальской рыбой очень ценят и на Дальнем Востоке, и в центральной части России.