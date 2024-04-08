Кирпичные дома стали дешевле деревянных в России

Бум на ИЖС заставил россиян искать новые материалы для постройки домов. Об это пишут «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

Рост цен на пиломатериалы в России может привести к новому буму строительства индивидуальных домов с использованием кирпича, доля таких домов за год может вырасти на 15-20%.

По итогам марта средняя цена кубического метра пиломатериала в России выросла до 12,5 тыс. рублей, столько же стоит кубических метр наиболее доступных вариантов керамического облицовочного кирпича.

«Если говорить об отделке фасада частного дома популярным блок-хаусом – его рыночная цена находится на уровне 900-1500 рублей за квадратный метр, при этом цена квадратного метра облицовочного кирпича – 1200-1400 рублей», – продолжает эксперт.

Одна из главных проблем деревянных фасадов – это высокие эксплуатационные затраты и относительно низкий срок службы.

Ранее руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов рассказал Газете Дело о том, почему при полноценном девелопменте ликвидность и цена дома растет, а при самострое – падает? Что позволяет MetaEstate создавать «метапродукт»? И каких партнеров ищет компания для новых проектов?

В пример он привел Хомутово: если сравнить спутниковые снимки территории сейчас и пять лет назад, можно увидеть, насколько увеличились объемы застройки. При этом доля концептуальных коттеджных посёлков здесь – микроскопическая по сравнению с территориями, которые хаотично застраиваются людьми самостоятельно.