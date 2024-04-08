Главная проблема целевого обучения – отказ выпускников от трудоустройства

Молодые специалисты расторгают договоры из-за плохих условий труда или переезда в другой город. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова в эфире «России 24».

«Проблема состоит в том, что перед выпуском по разным причинам выпускники меняют свою траекторию, – сказал Фальков в эфире «России 24». – И законодательство позволяет им принять такое решение и в установленном законом порядке расторгнуть договор, выплатив неустойку и так далее».

Он отметил, что причины такого решения у студентов самые разные: плохие условия труда, желание переехать в другой регион. Фальков также подчеркнул, что Минобрнауки решает эту проблему с Минпросвещения и с ведомствами в сферах сельского хозяйства и транспорта.

Согласно докладу правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования, в 2022 году за счет федерального бюджета на целевое обучение в вузах было зачислено почти 54 тыс. человек. Больше всего – на медицинские специальности, также много целевиков в педагогическом образовании и в сфере транспорта, особенно железнодорожного. При этом квота на целевое обучение регулярно растет.

Проблема с отказом целевиков от трудоустройства после окончания вуза отражена только в докладе Минздрава: в медицинской отрасли в 2022 году не исполнили свои обязательства по договору почти 16% выпускников вузов – 1173 человека. Из них 68% отказались от трудоустройства, еще почти 25% не явились к заказчику для трудоустройства на момент сбора информации, 4,6% не прошли аккредитацию специалиста, 2,5% расторгли трудовой договор с работодателем. Только 0,34% не были трудоустроены по вине заказчика – это четыре человека.

Ранее стало известно о том, что бюджетные места в вузах стали доступнее. 60% выпускников школ смогут обучаться бесплатно. Сегодня более 60% выпускников 11-х классов имеют бюджетное место в университете, не говоря о среднем профессиональном образовании, где тоже около 600 тыс. в год мест в колледжах и техникумах. В прошлом году было чуть больше 620 тыс. бюджетных мест в университетах, в этом году эта тенденция сохранится.