Жители Иркутской области могут принять участие в конкурсе проектов «Символы евразийской интеграции»

Победители смогут получить финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив принимают заявки на конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов «Символы евразийской интеграции». Мероприятие направлено на поиск новых проектов, реализация которых осуществляется с участием представителей нескольких государств Евразийского экономического союза на территории евразийского региона и обеспечивает значимый социальный, экономический и технологический эффекты.

Заявку можно подать по 30 апреля на официальном сайте конкурса.

– Конкурс поможет найти проекты, которые отличает новизна, использование новых технологий и конкурентоспособность. Рассчитываем, что благодаря конкурсу нам удастся достичь существенных социально-экономических эффектов на территории стран евразийского пространства, – сказала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Участниками конкурса могут стать коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, объединения, физические лица.

Финалисты конкурса рекомендуются к последующей реализации на территории государств-членов Евразийского экономического союза, их проекты презентуют Евразийскому межправительственному совету. Кроме этого, лучшие проекты могут быть представлены Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР) и Евразийскому банку развития (ЕАБР) и рекомендованы для финансирования.

Заявки принимаются по восьми номинациям:

технологии базовых отраслей (новые технологии добывающих, перерабатывающих отраслей; сельское хозяйство);

транзитный потенциал (транспортно-логистические решения, транспорт, инфраструктура);

технологический суверенитет (приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, химико-металлургические технологии, телекоммуникации, электротехника, автомобилестроение, судостроение);

цифровые платформенные решения (информационная безопасность);

новый технологический уклад (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ, генная инженерия, космические технологии);

человеческий капитал (наука и образование, телемедицина, здравоохранение, культура, спорт);

евразийский туризм (индустрия гостеприимства, комплексные туристические решения, карты туриста);

финансовая инклюзивность (современные решения по предоставлению финансовых услуг, обеспечению торговых расчетов между странами, повышению их безопасности).

Участвовать в конкурсе могут как проекты в стадии концепции, прототипа, так и проекты в стадии реализации, масштабирования. Участие в конкурсе бесплатное, каждый участник может подать не более трех проектов.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в конце второго квартала 2024 года в рамках Евразийского экономического форума.