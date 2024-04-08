Новый терминал в иркутском аэропорту планируют открыть осенью

Его стоимость – более 500 млн рублей.

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В Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов в рамках развития местного аэропорта, на что выделено 585 миллионов рублей. Новый одноэтажный модульный павильон, площадью 2,6 тыс. кв. м, будет обслуживать прибывающих и трансферных пассажиров. В нём предусмотрены зоны прилёта и выдачи багажа, зона ожидания. Сейчас идёт монтаж основания здания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Строительство временного терминала позволит разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Это позволит увеличить пассажиропоток аэропорта и создать более комфортные условия для пассажиров.

Вместе со строительством нового терминала активно ведутся проектные работы по улучшению инфраструктуры вокруг аэропорта – изменению подъездных путей и схемы парковки на привокзальной площади, увеличению въездов на территорию парковки и выездов с неё, созданию более комфортной среды для гостей.

– Строительство временного терминала идёт по графику. По изменению схемы подъездных путей дал поручение проектировщикам ускорить работу и до 20 апреля начать экспертизу стоимости работ. Это необходимо для того, чтобы синхронизировать работы со строительством терминала, – сказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников во время совещания по вопросам развития аэропорта Иркутск.

Завершить строительство временного терминала, изменение подъездных путей и схему парковки на привокзальной площади планируется осенью.

По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Пассажиропоток аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году показатель составляет 2,63 млн человек.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации "Ростех". С такой инициативой он выступил на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".

Впервые о планах передачи аэропорта в федеральную собственность глава региона заявил в декабре 2023 года.