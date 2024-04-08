Иркутская нефтяная компания вошла в число лидеров рейтинга поставщиков ТЭК

Иркутская нефтяная компания (ИНК) по итогам 2023 года стала лучшей в номинации «Информационная открытость и развитие конкуренции». Итоги подвело агентство «ТЭК-Рейтинг» среди служб материально-технического обеспечения (МТО).

Агентство «ТЭК-рейтинг» проводит ежегодный аудит среди крупнейших поставщиков энергетического комплекса, которые оценивают службы материально-технического обеспечения ведущих предприятий в нескольких номинациях. Основная задача рейтинга – выявить лучших производителей продукции и услуг.

– Для нас очень ценно, что партнеры отметили прозрачность и открытость деятельности ИНК в закупочном процессе. В этом направлении проводится большая системная работа. Мы стремимся активно участвовать в ключевых региональных и федеральных мероприятиях, организуем Дни поставщика, встречи с представителями малого и среднего бизнеса, оказываем консультационную поддержку предпринимателям на территории присутствия компании, – отметила начальник отдела планирования и контроля конкурсных закупок ИНК Валерия Алферова.

Награждение сотрудников ИНК состоялось на конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб – 2024). Там же компания провела День поставщика. Участие в нем приняли ведущие производители оборудования, материалов и услуг, инжиниринговые, ремонтные и строительные предприятия.

Представители ИНК рассказали об организации закупочной деятельности в компании, правилах принятия участия в закупках, об инструментах по улучшению качества и сокращения сроков подготовки технико-коммерческих предложений.