В РСХБ состоялось заседание совета Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Приангарья

Иркутский филиал Россельхозбанка организовал на своей площадке традиционное заседание совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Иркутской области (АККОИР). Участники совещания обсудили механизмы кредитования КФХ, возможности субсидирования транспортных затрат, концепцию предоставления единой субсидии, а также порядок расчета государственной поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что у банка и АККОИР единая цель – развитие агропромышленного комплекса на территории региона.

За первый квартал 2024 года филиал выдал 59 млн руб. кредитов малым формам хозяйствования, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Она также обратила внимание, что для расширения возможностей фермеров Россельхозбанк активно развивает цифровые платформы.

«Сегодня у РСХБ есть самые современные инструменты поддержки аграриев, в том числе экосистема Своё, которая позволяет получать помощь в ведении бизнеса и реализации продукции. Сейчас на электронном сервисе действует семь платформ, которыми пользуются уже более 3 млн. человек. Самые популярные и востребованные среди аграриев Иркутской области – крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс России Своё Фермерство и ведущий в стране интернет магазин фермерских продуктов Своё Родное. Первый дает возможность приобретать сельхозтехнику, услуги и товары для ведения бизнеса, а второй – размещать свою продукцию для онлайн продаж. Также большим успехом пользуется образовательный проект – «Школа фермера». Это уникальная возможность, как для начинающих агробизнесменов, так и для опытных аграриев, пройти курсы повышения квалификации и получить диплом государственного образца. Обучение бесплатное – все расходы на себя берет Россельхозбанк. Приглашаем всех желающих принять участие в проекте, четвёртый поток обучения стартует в нашем регионе 26 апреля», - рассказала Наталья Баркова.

На встрече участники совета АККОИР также обсудили перечень ввозимых товаров и экспортируемой сельскохозяйственной и продовольственной продукции для внесения в разрабатываемую программу возмещения транспортных расходов через фонд развития промышленности региона. Для дальнейшей проработки этих предложений была создана рабочая группа, которую возглавила Наталья Баркова.

Председатель совета АККОИР Вячеслав Лизин поблагодарил РСХБ за предоставленную площадку и отметил вклад банка в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.

«Мы всегда идем плечом к плечу с банком, решаем общие задачи по поддержке фермерства на селе. Сегодня мы получили много полезной информации, которая поможет в дальнейшем продуктивно взаимодействовать, в том числе и в рамках действующего Соглашения с банком», – отметил Вячеслав Лизин.