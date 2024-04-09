Золото достигло рекордных высот: спрос и инфляция толкают цену за унцию к $2300

Стоимость золота на прошлой неделе достигла исторического максимума, преодолев отметку 2300 долларов за унцию.

Рост цен на драгоценный металл, по словам эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, обусловлен активным спросом от центральных банков, озабоченностью инфляцией и геополитическими факторами. Инвесторы, стремящиеся к заработку на золоте, могут присмотреться к различным инвестиционным инструментам, включая фьючерсы, биржевое золото и акции компаний-золотодобытчиков.

Уверенный подъем цен продолжается с середины февраля, его цена подскочила на 17%, достигнув отметки в 2331 доллар. Банки фиксируют значительный рост интереса к золоту со стороны частных инвесторов. Согласно отчетам Минфина, в прошлом году объем покупок составил около 95 тонн, что опережает прогнозы.

ВТБ подтверждает, что клиенты банка приобрели более 70 тонн физического золота. Прирост портфеля золотых слитков в прошлом году составил 51%, а с начала текущего года цифра возросла на 8%. По данным Центробанка России, в 2023 году доходность по нему составила 46%. За последние три года цена на золото выросла в два раза (с 3000 до 6000 руб/г), а за последние десять лет – в четыре раза (с 1500 до 6000 руб/г).

По предварительным данным, добыча золота в РФ в 2023 году составила 421,8 тонны.