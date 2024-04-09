Индекс Мосбиржи может достичь 10 800 пунктов к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству довести капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 33%, то есть, по сути, необходимо его удвоить. По словам президента, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль, как источника инвестиций.

Что это означает в цифрах, эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин пояснил в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей»:

– Если предположить, что до 2030 года экономика России будет расти такими же темпами, как в прошлом году, то есть на 2,3% в год, а годовая инфляция в среднем будет на целевом уровне 4%, и если к тому времени капитализации рынка и правда достигнет 66% от ВВП, то индекс Мосбиржи может вполне подобраться к уровню 10 800 пунктов, – резюмирует эксперт.

В понедельник, 8 апреля 2024 года, индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3419 пунктов.