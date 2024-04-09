Акции Сбера 307 рублей. Что дальше?

Обыкновенные акции Сбера обновили максимум с января 2022 года – на пике они поднимались выше 307 руб.

Резкий рост произошёл после заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который допустил более справедливое распределение большой маржи через механизм дивидендов в госбанках. Рынок интерпретировал эти слова, как повышение вероятности для Сбера выплачивать больше 50% от чистой прибыли. Хорошо ли это для котировок акций Сбера, рассказывает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин:

– Акции Сбера растут практически год без коррекции. Доходность за это время составила более 30%. А вот увеличение дивидендных выплат замедлит увеличение капитала банка. И это приведёт к ограничению потенциала роста акций, – считает эксперт. – Если решение всё-таки будет принято, то акции сначала резко подрастут, отыгрывая высокие дивиденды, а дальше уже ценообразование будет в большей степени зависеть от доходности ОФЗ. Ведь именно на них ориентируются инвесторы, когда покупают акции компании с высокими дивидендными выплатами.