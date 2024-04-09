Новости

Акции Сбера 307 рублей. Что дальше?

Обыкновенные акции Сбера обновили максимум с января 2022 года – на пике они поднимались выше 307 руб.

Резкий рост произошёл после заявления премьер-министра России Михаила Мишустина, который допустил более справедливое распределение большой маржи через механизм дивидендов в госбанках. Рынок интерпретировал эти слова, как повышение вероятности для Сбера выплачивать больше 50% от чистой прибыли. Хорошо ли это для котировок акций Сбера, рассказывает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин:

– Акции Сбера растут практически год без коррекции. Доходность за это время составила более 30%. А вот увеличение дивидендных выплат замедлит увеличение капитала банка. И это приведёт к ограничению потенциала роста акций, – считает эксперт. – Если решение всё-таки будет принято, то акции сначала резко подрастут, отыгрывая высокие дивиденды, а дальше уже ценообразование будет в большей степени зависеть от доходности ОФЗ. Ведь именно на них ориентируются инвесторы, когда покупают акции компании с высокими дивидендными выплатами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальская строительная неделя 2024
«Мы все считали, что дешёвый энерготариф – это наше счастье. На самом деле, проклятие»
3 стоп-фактора загородного строительства в Иркутской области
К 2030 году в Иркутской области планируют ежегодно строить 2,3 млн квадратных метров жилья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес