Минфин сообщил о значимом росте доходов бюджета в 2024 году

Рост в первом квартале 2024 года составил более 50%. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения федерального бюджета в 1 квартале 2024 года.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8 719 млрд рублей, что на 53,5% выше объема поступления доходов в первом квартале 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+43% г/г), так и бюджетной системы в целом (+33% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала 2024 года составил 9 326 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Федеральный бюджет по итогам первого квартала сложился с дефицитом в размере -607 млрд рублей, что почти на +1,5 трлн рублей ниже уровня первого квартала прошлого года. При этом бюджеты бюджетной системы по итогам первого квартала были исполнены с профицитом.

В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете (№540-ФЗ от 27 ноября 2023 года).