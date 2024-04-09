550 жалоб на «серых» майнеров получили иркутские энергетики с начала года

Чаще других просят помощи жители Иркутского района. «Серые» криптодобытчики также доставляют неудобство жителям Ангарска и Шелехова. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

Обращения жителей становятся основанием для подачи иска в суд. С начала года направлено 89 заявлений в отношении недобросовестных криптопредпринимателей. По 42 случаям суд признал правоту энергетиков и обязал майнеров заплатить за электроэнергию по коммерческому тарифу. Всего за 2023 год направлено в суды разных инстанций 833 иска. В силу вступили 508 постановлений, по ним криптоэнтузиасты должны вернуть в энергосистему региона более 225 млн рублей.

К примеру, Иркутский район является одной из наиболее проблемных частей распространения «серого» майнинга, здесь обращения в большинстве случаев поступают от жителей частного сектора. Проблема также характерна и для прилегающих к городам других территорий: Шелеховский и Слюдянский районы, Ангарский городской округ.

Вот такой сигнал о помощи поступил к энергетикам через аккаунт «Свет38» во ВКонтакте: «Здравствуйте! Я хочу заявить о майнере! Честное слово, надоели! Из-за этого человека нет никакой возможности нормально сварить себе еду! На это уходят долгие часы! Во-вторых: моя семья живет как будто в погребе! Все лампочки светят тускло! Да еще перепады энергии! Половина техники уже сгорела! У нас частный сектор, поэтому гула от его машинок не слышно. В лютый холод у них открыты все окна! Вы можете с этим что-то сделать».

А вот жители Ангарска более трепетно относятся к работе майнингового оборудования в многоквартирных домах и это обоснованно, так как в городе нефтехимиков большинство зданий газифицированы, что повышает риски при неполадках в работе энергоемкого оборудования: «Здравствуйте, подозрение на майнинг город Ангарск 179 квартал. Сильный шум в ванной, окна завешаны тряпкой».

Аналогичные тревожные сообщения приходят из Братска: «Здравствуйте! Хочу сообщить о незаконной установке майнингового оборудования по адресу г. Братск, бульвар Победы. В указанной квартире никто не проживает, рама на балконе постоянно открыта, круглосуточно слышен гул. Прошу принять соответствующие меры, в жилом доме установка такого оборудования незаконна. Это может привести к замыканию проводки и пожару!»

Еще один из способов связи, которым активно пользуются жители – это сообщения в аккаунтах компании в социальных сетях «Свет38». Многие люди просят оставить обращения анонимными, так как переживают за собственную безопасность: «Здравствуйте, куда обратиться по поводу майнингового оборудования, установленного в соседнем доме: недавно это строение горело, однако опять установили, так как слышен громкий характерный шум. Если можно анонимно, боюсь огласки».

Независимо от того где нарушители устанавливают оборудование – в частном секторе или многоквартирных домах, важно помнить, что это всегда огромные риски. Бытовые электрические сети не рассчитаны на круглосуточную работу подобного оборудования. Оно дает постоянную к тому же очень высокую нагрузку, что в свою очередь создает угрозу стабильному и бесперебойному электроснабжению: приводит к скачкам напряжения и риску возникновения пожаров. Только совместными усилиями можно своевременно обнаружить проблему и решить ее.

Обратиться со своими опасениями по работе майнингового оборудования в жилом секторе можно несколькими способами: по номеру Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777. В аккаунты Свет38 в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Телеграм. Или направить обращение на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru.