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Улучшить жилищные условия хочет половина российских семей

Потребность в улучшении жилищных условий на сегодняшний день имеется у каждой второй молодой семьи, или 52%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно столько же в ходе опроса заявили о своих планах улучшить жилищные условия (55%): 35% собираются это сделать в течение ближайших 5 лет и, по собственным оценкам, обладают для этого необходимыми доходами, в том числе 15% намерены купить квартиру в многоквартирном доме, еще 9% – купить или построить дом.

Идеальная квартира в представлении молодых семей – 2-3-комнатная и площадью 55-80 кв. метров (83% от числа планирующих покупку квартиры в ближайшие 5 лет и имеющие такую возможность). Идеальный дом (среди планирующих его построить или купить в ближайшие 5 лет и имеющие для этого необходимые доходы): кирпичный (48%), двухэтажный (61%), с 4-мя и более комнатами и площадью 110-125 кв. метров (80%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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