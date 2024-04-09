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Школьники из Иркутска стали призерами Национальной технологической олимпиады

Учащиеся трех образовательных учреждений Иркутска – лицеев №1 и №2, школы №75 – вышли в финал профиля «Технологии дополненной реальности». Об этом рассказали в мэрии.

<p>Фото с сайта Национальной технологической олимпиады</p>

Фото с сайта Национальной технологической олимпиады

В заключительном этапе конкурса участвовали 63 школьника из разных регионов страны. Лучшими стали две команды. Одна из них – ученики иркутского лицея №2: Роман Коваль, Лаврентий Наумов, Артем Холодилов, Егор Даурцев, Кирилл Березин. При этом Роман стал абсолютным победителем финала в индивидуальном зачете, а Лаврентий, Артем и Егор вошли в число шестерых призеров.

Все ребята получат преференции при поступлении в ведущие вузы России: зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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