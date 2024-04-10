У нас свой дизайн-код, своя “иркутскость” – Евгений Ефремов

Евгений Ефремов, создатель арт-завода «Доренберг» – о расцвете креативного кластера в Иркутске

«Изначально концепцию арт-завода Доренберг писали москвичи. Мы на ней отработали год – и не выдержали. Это просто другая планета, люди настолько разные! У нас есть свой дизайн-код, своя «иркутскость», и она отличается даже от «красноярскости», от «новосибирскости». Поэтому, наверное, первый пул резидентов, которых мы заселяли с помощью московского «Флакона», весь съехал», – рассказал в интервью Газете Дело основатель проекта арт-завод «Доренберг» Евгений Ефремов.

По его словам, команде пришлось вырабатывать свой концепт, свои подходы. Если в Москве была ставка на креативный бизнес: хендмейд-предприятия, локальные бренды, то на арт-заводе Доренберг отошли от этой концепции в сторону реального, работающего бизнеса, в сторону заряженных на развитие предпринимателей.

Историю успехов и трудностей, достижений и планов арт-завода «Доренберг» вы можете прочитать в интервью, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.