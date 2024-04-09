Сбербанк отчитался о прибыли в 364 млрд рублей за первый квартал 2024 года

За первый квартал текущего года Сбербанк зафиксировал прибыль в размере 364 миллиардов рублей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет издание Газета.ru.

В марте зафиксирован рост чистой прибыли на 2,6% до 128,5 миллиардов рублей. Президент банка Герман Греф отметил прирост кредитного портфеля и привлечения средств физических лиц. Аналитики указывают на стабильный рост чистой прибыли банка, несмотря на сложные экономические условия, и прогнозируют дивиденды для акционеров.

Это подтверждает высокую эффективность новой стратегии Сбера, в том числе за счет цифровизации бизнеса.