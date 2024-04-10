Парковку грузовых автомобилей запретят на улице Ширямова в Иркутске

С 27 апреля в Иркутске на улице-дублере Ширямова запретят парковку грузовых автомобилей. Здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» (действие знака распространяется на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн). Об этом рассказали в мэрии.

Как сообщили в департаменте дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска, на этой дороге наблюдается большое количество припаркованных крупногабаритных машин, которые создают помехи для движения легкового транспорта.

Данное решение принято для улучшения пропускной способности улицы на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» и комитета по управлению Октябрьским округом.