Более 40 тысяч иркутян проголосовали за объекты благоустройства

Жители Иркутска продолжают выбирать территории, которые будут благоустроены в 2025 году по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование на онлайн-платформе 38.gorodsreda.ru продлится до 30 апреля. В нем приняли участие более 40 тысяч иркутян.

Лидер голосования – территория танка «Иркутский комсомолец». Ее выбрали 9118 человек. Там запланирована организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, озеленение, монтаж паркового освещения, установка малых архитектурных форм.

На втором месте – площадь у железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский». За нее проголосовали 8150 жителей. В случае победы здесь установят скамейки и урны, проведут озеленение, организуют наружное освещения, устройство покрытий и мест для тихого отдыха.

На третьем месте – парк «Комсомольский». Его поддержали 6943 иркутянина. На его территории планируют выполнить озеленение, монтаж паркового освещения, установку малых архитектурных форм, организацию удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха.

На четвертом месте – площадь Декабристов (4106 голосов), на пятом – аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (3967 голосов), на шестом – Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап) (3268 голосов), на седьмом – Сад Томсона (1705 голосов), на восьмом – улица Карла Маркса (1312 голосов), на девятом – Русско-Амурский мемориальный комплекс (1022 голосов), на десятом – сквер у драматического театра имени Н. П. Охлопкова (1010 голосов).

Свой выбор иркутяне старше 14 лет могут сделать на сайте. Повлиять на результат голосования может каждый горожанин.