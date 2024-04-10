Промышленные предприятия Иркутской области могут получить выплаты из бюджета региона

Фонд развития промышленности Иркутской области открыл приём заявок по компенсационным программам. Производственные предприятия региона могут вернуть часть затрат на доставку сырья, на доставку готовой продукции до покупателя или на погашение процентов по банковским кредитам, взятым на инвестиционные нужды. В прошлом году в региональный ФРП поступило 77 таких обращений, а общая сумма выплаченных бизнесу компенсаций превысила 17 миллионов рублей.

«Фонд развития промышленности региона – один из немногих в стране, который не только предоставляет льготное финансирование на модернизацию региональных производств, но и ведёт работу с компенсационными программами. Каждый год заявок поступает все больше, и я уверен, что нынешний сезон не станет исключением», – подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Программа «Компенсация части затрат на транспортировку продукции» предусматривает возмещение до 50 % расходов на доставку готовой продукции до конечного потребителя. При этом сумма возмещения не должна превышать 10% от общей стоимости реализованной готовой продукции. Рассчитывать на её получение могут предприятия, оплатившие транспортировку своего товара за пределы Иркутской области в пределах Российской Федерации.

Программа «Компенсация части затрат за транспортировку сырья и/или материалов из регионов Российской Федерации в Иркутскую область» предусматривает возмещение расходов на доставку сырья или материалов, необходимых для производства готовой продукции, в сумме до 500 тысяч рублей. При этом величина компенсации не должна превышать 10 % от общей стоимости приобретённого сырья.

Программа «Проекты импортозамещения региона» предусматривает возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, понесённым в связи с реализацией инвестиционных проектов, нацеленных на создание или модернизацию импортозамещающих промышленных производств. Возмещается уплата процентной ставки по кредиту в размере 4 %. При этом величина компенсации не может превышать один миллион рублей.

Прием заявок по компенсационным программам продлится до 15 мая 2024 года. Все детали можно уточнить в Фонде развития промышленности Иркутской области по телефону: +7 (3952) 71-60-85.

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