Семь фраз в вакансии о работе, которые должны вас насторожить

Банк России советует, какие предложения о работе нужно обходить стороной, иначе можно потерять деньги и даже стать соучастником преступления.

Большинство сомнительных компаний похожи. И если вам обещают золотые горы за несколько кликов, что-то здесь не так. Не соглашайтесь сразу: возьмите паузу и проверьте работодателя на наличие красных флагов:

1. В объявлении есть фразы: «Хочешь стать богатым? Давай к нам!», «Минимум усилий!», «Доход не ограничен!», «Все, кто с нами работает — миллионеры!». А еще — много восклицательных знаков, слова капсом и орфографические ошибки.

2. Из вакансии вообще непонятно, что нужно будет делать. Ясно только, что специальных знаний не требуется, часто для работы достаточно смартфона. При этом зарабатывать вы будете не меньше, чем специалисты с неплохим опытом.

3. У вас просят дополнительную персональную информацию. Например, прикрепить фотографию в полный рост, хотя работа удаленная. Или указать не только номер карты, но и срок ее действия, а также три цифры с оборота.

4. Предлагают зарабатывать больше, если приведете в проект знакомых. Чем больше от вас придет людей — тем больше у вас денег.

5. Для работы нужно установить мобильное приложение или специальное ПО. На самом деле эти программы дадут мошенникам доступ к вашим гаджетам, после чего им будет легко добраться и до счетов.

6. Ваша зарплата будет состоять из очень маленькой фиксированной части (или вообще без нее) и бонусов. При этом план, который нужно будет выполнить, чтобы получить бонусы, совсем не реалистичен.

7. Платить предлагают криптой, хотя расчеты в криптовалюте в России запрещены. Или присылают ссылку на сайт, через который будут перечислять деньги. Сайт оказывается фишинговым, конечно.

– Нашли какие-то черты из нашего списка в потенциальном работодателе? Сотрудничать не стоит. В лучшем случае это окажутся мошенники, которые хотят на вас заработать. В худшем — вы сами, даже не осознавая, можете стать дроппером — человеком, который помогает преступникам обналичивать украденные деньги. А это уже нарушение Уголовного кодекса, – резюмирует Банк России.