Компании из Приангарья стали лояльнее к возрастным соискателям

Служба исследований hh.ru проанализировала резюме жителей Иркутской области и приглашения на вакансии в зависимости от возраста соискателя. Выяснилось, что местные работодатели стали более лояльны к специалистам старшего возраста.

По данным за 2023 год, активность работодателей Иркутской области выросла более, чем в полтора раза по сравнению с 2021 годом: компании на 73% чаще стали отправлять соискателям приглашения на вакансии.

При этом если сравнивать динамику интереса работодателей к соискателям различных возрастных групп, относительно более ранних показателей в них же, то наиболее существенно выросло количество приглашений, которые получили резюме соискателей в возрасте 61 года и старше – сразу на 344% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году такие соискатели получили более 6,2 тыс. приглашений на вакансии.

«Важно понимать: рост этот был с очень низкой «базы», то есть на долю приглашений соискателям в возрасте от 61 года и старше приходится менее одного процента от всех приглашений в регионе. По итогам 2023 года, даже с учетом колоссального роста спроса, это лишь 0,5% от всех отправленных приглашений. Однако динамика интереса к таким соискателям говорит о том, что их рассматривают как новый ресурс, за который на рынке труда пока невысокая конкуренция. Работодателям важно и нужно учиться работать с ними, поскольку демографическая ситуация ведет к тому, что число возрастных кандидатов будет расти», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru, Сибирь.

На втором месте по динамике полученных приглашений оказались соискатели 51-60 лет, в 2023 году их стали звать на собеседования на 199% чаще, чем в 2021 году. На третьем месте оказались соискатели 41-50 лет, которых стали приглашать на вакансии на 133% чаще. Кроме того, на 118% выросло количество приглашений, полученных самыми юными соискателями в Иркутской области – в возрасте 14-18 лет.

Однако наиболее востребованной у работодателей категорией все равно остаются люди 19-30 лет: в 2023 год на них пришлось 50% от всех приглашений на вакансии в регионе. На соискателей 31-40 лет пришлось 27% приглашений, 41-50 лет – 12%.