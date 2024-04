Альфа-Банк повысил ставки по Альфа-Вкладу Максимальному в рублях.

– Теперь ставка составит до 14,3% годовых (до 14,4% для Alfa Only) на 12 месяцев, до 14,01% (14,1% для Alfa Only) на полтора года и до 14,21% (14,3% для Alfa Only) — на 2 года. Кроме того, для всех, кто откроет вклад сроком на три года ставка составит 16% годовых, – говорится в сообщении банка.