АТБ сообщил об акции с начислением бонусного кэшбэка

С 15 апреля по 15 мая 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк проведёт акцию «Апрельский кэшбэк», предусматривающую начисление дополнительных баллов за покупки по картам банка.

Участниками акции смогут стать держатели карт «АТБ 2.0», «АТБ 2.0 (Единая карта сахалинца)», «Кошелёк», «Большой кошелёк», «Кэшбэк карта», «Единая карта сахалинца», «Приморец», «Особый статус», «Кампус», а также карт в рамках программы «Статус».

К участию допускаются те карты, на которые в течение марта 2024 года было осуществлено любое безналичное поступление денежных средств в сумме от 5 600 рублей и не было совершено покупок с 1 по 31 марта.

В период проведения акции клиентам, чьи карты попадают под условия, будет необходимо совершить безналичные покупки в сумме от 5 000 рублей. Размер бонусного кэшбэка устанавливается в зависимости от общей суммы покупок:

100 баллов при сумме покупок от 5 000 по 10 000 рублей;

500 баллов при сумме покупок от 10 000,01 по 25 000 рублей;

1 000 баллов при сумме покупок от 25 000,01 рублей.

Выплата гарантирована при соблюдении клиентами правил акции и начисляется до 15 июня 2024 года в дополнение к стандартному кэшбэку, предусмотренному правилами программы лояльности АТБ.

Напоминаем, что управлять баллами кэшбэка и отслеживать историю их начислений клиенты могут в личном кабинете «АТБ Клуб» в мобильном приложении АТБ банк. Баллы можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1 и выводить на карту АТБ.

Подробные условия акции «Апрельский кэшбэк» размещены по ссылке.