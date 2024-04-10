Семейная ипотека от Примсоцбанка в тройке лучших по версии "Выберу.ру"

Семейная ипотека от Примсоцбанка – в тройке лидеров рейтинга лучших семейных ипотек за март 2024 года по версии «Выберу.ру».

Самая популярная у семейных заёмщиков госпрограмма будет продлена до 2030 года. Власти прорабатывают новые требования к заёмщикам, чтобы сделать этот вид поддержки более адресным. Цель изменений — помочь купить собственную квартиру тем, кто нуждается наиболее остро. Речь, в первую очередь, о многодетных семьях. Главное преимущество действующей до 1 июля 2024 года ипотеки для семей с детьми — низкая процентная ставка в размере 6%. А при оформлении ипотеки в Дальневосточном округе (ДФО), процентная ставка снижается — до 5% годовых.

При подготовке рейтинга весомыми переменными в расчетах являлись величина процентной ставки, размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В формулу включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и ее срок. Продукты ранжировались с поправкой на дисконт к базовой ставке госпрограммы (6%), условия страхования, наличие опции для понижения ставки, скидок для зарплатных клиентов и за онлайн-оформление. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке. Ипотека от Примсоцбанка заняла в рейтинге третье место.



Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.