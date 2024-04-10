Названа самая дорогая улица Москвы по ценам на недвижимость

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов во вторичном сегменте с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей. В апреле 2024 года объём предложения превысил отметку в 3,1 тыс. лотов.

В апреле 2024 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется 3107 квартир и апартаментов с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей. С начала нынешнего года количество объектов в этом ценовом сегменте столицы выросло на 24% или на 601 лот.

На данный момент самой дорогой улицей Москвы по количеству квартир и апартаментов с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей является улица Усачёва. В этой локации экспонируется 317 объектов недвижимости. Здесь с начала года количество лотов выросло на 4 лота.

Второй улицей по количеству объектов с ценой за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей в апреле 2024 года является Мосфильмовская улица. Здесь на продажу выставлено 179 объектов в указанном сегменте. С января 2024 года количество лотов в этом ценовом сегменте выросло на 69 объектов. Это самый значительный рост количества дорогих объектов в Москве.

Замыкает ТОП-3 самых дорогих улиц Москвы по количеству объектов с ценой за 1 кв. м. свыше миллиона рублей улица Ефремова. Здесь продаётся 106 объектов в указанном бюджете. В этой локации количество лотов с января сократилось на 12 объектов.

Наиболее значительное сокращение числа предложений в сегменте квартир и апартаментов со стоимостью за 1 кв. м. свыше 1 млн рублей был отмечен на улице Спиридоновка. Так, в начале года здесь продавалось 26 таких лотов, а к апрелю осталось всего 6 объектов.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что в апреле 2024 года более 10 лотов со стоимостью квадратного метра выше миллиона рублей представлено по 60 адресам столицы.